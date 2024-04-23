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НАБУ викрило чинного міністра на оборудках із землею: викрав майже 300 млн грн (фото)

Билім Олена

НАБУ викрило чинного міністра на оборудках із землею: викрав майже 300 млн грн (фото)
Затримання міністра Сольського

Міністра аграрної політики від "Слуги народу" Миколу Сольського підозрюють у масштабному заволодінні землею. За даними НАБУ, він привласнив державної землі майже на 300 мільйонів гривень та прагнув заволодіти землею ще на 190 млн грн. 

У НАБУ повідомили, що вручили підозру колишньому голові аграрного комітету ВР, а нині чинному міністру, прізвища підозрюваного у відомстві не розкрили, проте журналісти з'ясували, що йдеться про Миколу Сольського.

"До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори", – зауважили в НАБУ.

Схема була складною і багатоетапною:

  • Спочатку учасники злочинної групи, до якої крім міністра входили й службові особи Держгеокадастру та їх "куратори", знищили документи, що підтверджували право двох держпідприємств на Сумщині на постійне користування землею.
  • Використовуючи відсутність документів, обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.
  • За допомогою підконтрольних посадовців ці ділянки "передали" у власність заздалегідь визначеним людям під виглядом реалізації їх права на безоплатну землю.
  • Умова отримання землі була кабальною: люди одразу ж підписували договір про її оренду приватному агрохолдингу.

Внаслідок цієї оборудки за 2017-2021 роки міністр та його спільники незаконно заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Їхня вартість на момент злочину становила понад 291 мільйон гривень.

Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua
Вручення підозри Сольському. Джерело: facebook.com/nabu.gov.ua

Апетити міністра не обмежувалися цими 291 млн, він намагався заволодіти ще 3282 га землі вартістю близько 190 мільйонів гривень. Однак йому завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі підозру вже оголосили міністру-організатору, двом "кураторам" Держгеокадастру та ще одному спільнику. Триває вручення підозр іншим учасникам цієї масштабної земельної оборудки.

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