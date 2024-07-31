На виплату якого виду пенсії можуть розраховувати інваліди 3 групи

III групу інвалідності встановлюють у разі помірної важкості функціональних порушень в організмі, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами.Особа з таким статусом може навчатися, працювати, якщо компенсувати порушення за допомогою спеціальних засобів і препаратів. Розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи тісно пов'язаний з пенсією за віком, але має свої особливості. Про це пише 24 tv.ua.

Як визначається розмір пенсії?

Для встановлення групи інвалідності проводиться медико-соціальна експертиза, яка визначає ступінь втрати працездатності. Важливу роль відіграє страховий стаж особи. На розмір пенсії впливає також те, до якої категорії належить особа з інвалідністю (наприклад, ліквідатор ЧАЕС).

Особливості пенсії для осіб з III групою інвалідності

Зазвичай, особи з III групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років отримують пенсію в розмірі 50% від пенсії за віком. Для певних категорій громадян (наприклад, ліквідаторів ЧАЕС) діють спеціальні правила розрахунку пенсії. Держава встановлює мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи, незалежно від інших факторів.

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Хто має право на підвищену пенсію?

Ліквідатори ЧАЕС: Вони мають право на пенсію, яка розраховується або як п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, або на основі середньої зарплати, отриманої в зоні відчуження.

Вони мають право на пенсію, яка розраховується або як п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, або на основі середньої зарплати, отриманої в зоні відчуження. Інші категорії: Можуть бути й інші категорії громадян, які мають право на підвищену пенсію за інвалідністю.

Чому розміри пенсій можуть відрізнятися?

Чим більший страховий стаж, тим більша пенсія. Для осіб, які працювали до інвалідності, розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати. Деякі категорії громадян можуть мати право на додаткові виплати.

Для отримання більш детальної інформації про розмір пенсії за інвалідністю III групи, рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України або до свого місцевого управління соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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