На яку пенсію можна розраховувати, якщо ви отримували зарплатню в 10 тис. грн

В Україні люди з доходом у 10 тис. грн та 35-річним стажем роботи можуть очікувати на пенсію, яка складатиме лише 2818,8 грн. Сума пенсійних виплат визначається на основі декількох критеріїв.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, середній дохід в Україні, з якого сплачено єдиний соціальний внесок, дорівнює 16 836 грн. Таким чином, відношення заробітної плати у 10 тис. грн до середньої зарплати становить 0,59. Про це пише OBOZ.ua.

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"Таким чином, враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 10 тис. грн до середньої зарплати розмір майбутньої виплати становитиме 2818,8 грн", – зазначає видання.

Приблизно 2,7 млн пенсіонерів не кидають роботу і в середньому заробляють 6 тис. грн. Загалом, пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати, налічується 10,1 мільйона. З цієї кількості, найбільша група – 2,6 млн – має пенсію менше ніж 3 тис. грн. Ще 1,7 млн отримують від 3 до 4 тис. грн, а 1,8 млн – від 4 до 5 тис. грн.

В результаті, можна сказати, що переважна більшість пенсіонерів в Україні отримують менше ніж 5 тис. грн. Водночас пенсію, яка перевищує 10 тис. грн, мають близько 1,2 млн пенсіонерів.

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