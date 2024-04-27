На какую пенсию можно рассчитывать, если вы получали зарплату в 10 тыс. грн

В Украине люди с доходом в 10 тыс. грн и 35-летним стажем работы могут ожидать пенсию, которая составит всего 2818,8 грн. Сумма пенсионных выплат определяется исходя из нескольких критериев.

Согласно информации от Пенсионного фонда, средний доход в Украине, с которого уплачен единый социальный взнос, равняется 16 836 грн. Таким образом, отношение заработной платы в 10 тыс. грн. к средней зарплате составляет 0,59. Об этом пишет OBOZ.ua.

Читайте также: Какие выплаты получают пенсионеры без страхового стажа

"Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 10 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 2818,8 грн", – отмечает издание.

Примерно 2,7 млн пенсионеров не бросают работу и в среднем зарабатывают 6 тыс. грн. В общем, пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты, насчитывается 10,1 миллиона. Из этого количества, самая большая группа – 2,6 млн – имеет пенсию менее 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн получают от 3 до 4 тыс. грн, а 1,8 млн – от 4 до 5 тыс. грн.

В результате, можно сказать, что подавляющее большинство пенсионеров в Украине получают менее 5 тыс. грн. В то же время пенсию, которая превышает 10 тыс. грн, имеют около 1,2 млн пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !