Чи можна не платити за доставлення газу: кого не покарають

Українці, які не користуються газом, все одно платять за його розподіл. Аби не витрачати свої гроші даремно, можна відмовитися від послуги.

Житомирська філія "Газмережі" повідомила, що споживачі, що не користуються газом, можуть відмовитися від оплати послуги. Однак для цього потрібно відмовитися від послуги газопостачання.

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Чому українці платять за доставлення газу

Кошти, які ви сплачуєте за розподіл газу, не є просто "прибутком" газових компаній. Їх використовують для:

Обслуговування та утримання газових мереж: Це включає ремонт та заміну труб, запірної арматури, лічильників та інших компонентів газової мережі. Також до цього належать роботи з профілактики та обстеження газопроводів, щоб гарантувати їх безпечну та безперебійну роботу. Роботу аварійно-диспетчерської служби: Цілодобово оператори аварійно-диспетчерської служби готові прийняти ваші дзвінки та виїхати на місце події у разі витоку газу або інших несправностей. Швидка та професійна робота аварійних бригад гарантує безпеку людей та мінімізує ризики виникнення аварійних ситуацій. Оплату праці фахівців: Інженери, техніки, диспетчери, ремонтники та інші фахівці газової компанії щодня працюють над тим, щоб ви могли отримувати газ у свої домівки та підприємства. Їхня кваліфікована робота гарантує безперебійне постачання газу та безпеку газових мереж. Інвестування в реконструкцію та модернізацію газових мереж: Застарілі газопроводи потребують оновлення, щоб відповідати сучасним стандартам безпеки та ефективності. Облгази інвестують кошти в реконструкцію та модернізацію газових мереж, щоб гарантувати їх надійну та безперебійну роботу на довгі роки.

Важливо зазначити, що всі ці витрати контролюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як відмовитися від послуги газопостачання

Житомирська філія "Газмережі" пояснює: "Якщо ви плануєте відмовитись від використання газу вам необхідно звернутися до філії "Газмережі" із заявою на фізичне від’єднання від газорозподільних мереж, аби плата за розподіл не нараховувалось. Однак, зауважте, якщо ви забажаєте відновити споживання, необхідно буде пройти процес повторного приєднання до мережі".

Хто звільняється від сплати за доставку газу під час воєнного стану

Під час воєнного стану деякі категорії українців можуть не платити за доставку газу.

1. Якщо пошкоджена розподільна інфраструктура:

Споживачі, в яких внаслідок російської агресії пошкоджена розподільна інфраструктура, що унеможливлює цілодобовий доступ до газу.Облгази звільняються від зобов'язання забезпечувати безперебійне газопостачання в таких випадках.

2. Пошкоджений об'єкт газоспоживання:

Споживачі, в яких через воєнні дії пошкоджено об'єкт газоспоживання або внутрішньобудинкова система газопостачання.Цей фактор робить неможливим використання споживачем послуг з розподілу газу.

Важливо зазначити: тариф на розподіл газу відрізняється в різних регіонах України. Інформацію про актуальні тарифи можна отримати на сайті вашого облгазу.

Щоб оформити звільнення від сплати за доставку газу, необхідно звернутися до свого облгазу з відповідною заявою. Надати документи, що підтверджують пошкодження розподільної інфраструктури або об'єкта газоспоживання.

Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив українців про нововведення в оплаті за розподіл газу.

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