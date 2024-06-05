Потужні магнітні бурі у червні: графік до кінця місяця

5 червня Земля зазнала потужного впливу магнітної бурі червоного рівня. За даними Meteoagent, сила цієї бурі склала К-індекс 5, що вказує на значний вплив на магнітне поле планети.

Очікується, що магнітне поле Землі зазнає подібних потрясінь ще раз 9 червня, коли прогнозується геомагнітний шторм із силою у 4 бали.

Графік магнітних бур на червень 2024

Магнітні бурі з 5 по 15 червня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі з 5 по 15 червня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі з 15 по 30 червня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі з 15 по 30 червня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнітні бурі викликаються регулярними спалахами та вибухами на Сонці, які викидають у космічний простір значні кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок, які рухаються у всіх напрямках, включаючи Землю. Коли ці частинки досягають магнітосфери нашої планети, відбувається активність, яку науковці називають магнітними або сонячними бурями.

Вчені класифікують магнітні бурі за К-індексами. Бурі з індексом від 1 до 4 зазвичай проходять непомітно для людей, тоді як бурі з індексом 5 і вище можуть мати суттєвий вплив на здоров'я та життєдіяльність. Магнітні бурі з індексом 6 і вище можуть впливати на роботу джерел зв'язку та спричиняти полярні сяйва.

Існує багато досліджень, які підтверджують зв'язок між магнітними бурями та погіршенням самопочуття у людей. У такі дні збільшується кількість скарг на головний біль, мігрені, запаморочення, проблеми зі сном та загальну слабкість. Особливо небезпечними магнітні бурі є для астронавтів, які можуть зазнати впливу високих рівнів радіації.

Лікарі рекомендують дотримуватися певних заходів для збереження здоров'я під час магнітних бур. Варто підтримувати нормальний режим дня, добре висипатися, дотримуватися здорового харчування, пити достатньо води та знизити фізичні й психоемоційні навантаження. Корисними також є прогулянки на свіжому повітрі та провітрювання приміщень.

Магнітні бурі – це природне явище, яке потребує уваги та обережності. Виконання простих рекомендацій допоможе знизити негативний вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття. Якщо ж виникають серйозні проблеми зі здоров'ям, варто звернутися до медичних працівників.

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