Морське чудовисько: вчені розкрили істоту, яка потопила корабель Колумба

Вчені з університетів Массачусетсу та Плімута, а також інших дослідницьких центрів, розгадали двотисячолітню загадку тередо — морських молюсків, які живляться деревиною. Результати їхньої роботи були опубліковані в журналі International Biodeterioration and Biodegradation.

Історичні дані свідчать, що тередо неодноразово ставали причиною неприємностей для флоту Стародавньої Греції, спричиняли затоплення корабля Колумба у 1492 році, були причиною гибелі суден іспанської армади, а також іноді призводили до обвалення причалів у затоці Сан-Франциско.

До недавнього часу механізм, за допомогою якого червоні молюски наносять шкоду дерев’яним конструкціям, залишався для науковців загадкою.

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Процес засвоєння деревини вимагає від організму здатності переварювати лігнін, тверді волокна, які захищають поживну целюлозу. Наприклад, терміти здійснюють цей процес за рахунок симбіотичних бактерій у своєму кишківнику. Втім, травна система корабельних черв’яків донедавна вважалася практично стерильною.

В ході останніх досліджень вчені провели глибокий аналіз кишківника цих черв’яків і виявили маленький орган, званий "тифлозол", який, як з’ясувалося, є домом для симбіотичних мікроорганізмів. Раніше вважалося, що тифлозол виконує інші функції, тому його роль була недооцінена.

Дослідження показали, що тифлозол виробляє ферменти, які ефективно руйнують лігнін.

Науковці стверджують, що це відкриття не тільки розв’язує стару загадку поведінки тереденідів, але й може бути використане в біотехнологіях для обробки найтвердішої частини деревини.

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