Міноборони запускає додаток Резерв+ для оновлення даних військовозобов'язаних: як скористатися

Міністерство оборони оголосило про запуск нового мобільного додатку Резерв+, який призначений для осіб, що перебувають на військовому обліку, а також для призовників і членів резерву. Цей застосунок надасть можливість користувачам актуалізувати свою інформацію.

Інформацію про запуск застосунку надала пресслужба міністерства.

З новим Законом про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, настає зміна для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони матимуть 60 днів, до 16 липня, для оновлення своїх персональних даних у системі.

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Міністерство оборони підкреслює, що під час цього процесу не будуть видачі направлень на ВЛК, але така можливість з’явиться пізніше за потреби.

Оновлення можливе двома шляхами: перший — через новий мобільний додаток Резерв+, який стане доступним у App Store та Google Play Market починаючи з 18 травня. Цей застосунок дозволить швидко оновити інформацію та надасть доступ до реєстру Оберіг, де можна буде переглянути особисті дані після їх оновлення.

Раніше ми розповідали, у яких випадках можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи.

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