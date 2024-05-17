Минобороны запускает приложение Резерв+ для обновления данных военнообязанных: как воспользоваться

Министерство обороны объявило о запуске нового мобильного приложения Резерв+, предназначенного для лиц, состоящих на военном учете, а также для призывников и членов резерва. Это приложение позволит пользователям актуализировать свою информацию.

Информацию о запуске приложения предоставила пресс-служба министерства.

С новым Законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, наступает изменение для мужчин от 18 до 60 лет. У них будет 60 дней, до 16 июля, для обновления своих персональных данных в системе.

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Министерство обороны подчеркивает, что во время этого процесса не будут выдачи направлений на ВЛК, но такая возможность появится позже потребностей.

Обновление возможно двумя путями: первый — через новое мобильное приложение Резерв+, которое станет доступно в App Store и Google Play Market начиная с 18 мая. Это приложение позволит быстро обновить информацию и предоставит доступ к реестру Оберег, где можно будет просмотреть личные данные после их обновления.

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