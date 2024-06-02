Макіяж стирає вік: як правильно нафарбувати обличчя, щоб здаватись молодшою

Сучасна індустрія краси пропонує безліч методів для боротьби з віковими змінами. Проте не всі жінки готові вдаватися до радикальних заходів, таких як ін'єкції ботоксу або пластичні операції.

На щастя, існує безліч способів візуально помолодшати, використовуючи лише косметичні засоби. Деякі лайфхаки з макіяжу можуть дати не гірший ефект, ніж салонні процедури. Про це пише Instyle.

Рум'яна:

Замість того, щоб наносити рум'яна на яблука щік, спробуйте нанести їх на найвищу точку. Проведіть лінію аж до початку скроні та гарно розтушуйте. Це створить миттєвий ліфтинговий ефект та додасть обличчю природного рум'янцю.

Контуринг:

Після нанесення контуру обов'язково розтушовуйте його вгору. Це візуально підтягне риси обличчя. Не використовуйте надто багато продукту, особливо на лобі.

Консилер:

Замість перевернутого трикутника під очима, нанесіть консилер на внутрішній і зовнішній куточки ока та розтушуйте догори. Це не лише підтягне шкіру, а й буде мати більш натуральний вигляд та значно зекономить косметичний засіб.

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Підводка:

Почніть з слізних шляхів і зробіть насичену лінію олівцем або підводкою уздовж лінії верхніх вій. Коли ви досягнете зіниці ока, замість того, щоб продовжувати вести лінію вниз, почніть малювати стрілку дещо вище за лінію вій. Це зробить очі більш великими, яскравими та створить ефект підтяжки.

Туш:

Нанесіть більше туші на центральну частину лінії вій та менше на зовнішні куточки очей. Це моментально відкриє ваш погляд та зробить його більш свіжим.

Брови:

Робіть більш м'які та плавні лінії та переходи. Наприкінці макіяжу нанесіть трохи хайлайтера лише під найвищу точку брів, а не під усю брівну кістку.

Нижня лінія вій:

Не варто надто сильно підкреслювати нижню лінію вій. Максимум, що варто зробити, це нанести бежевий олівець чи лайнер на ватерлінію.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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