Макияж стирает возраст: как правильно накрасить лицо, чтобы казаться младше

Современная индустрия красоты предлагает множество методов для борьбы с возрастными переменами. Однако не все женщины готовы прибегать к радикальным мерам, таким как инъекции ботокса или пластические операции.

К счастью, существует множество способов визуально помолодеть, используя только косметические средства. Некоторые лайфхаки по макияжу могут дать не хуже эффект, чем салонные процедуры. Об этом пишет Instyle.

Румяна:

Вместо того чтобы наносить румяна на яблоки щек, попробуйте нанести их на самую высокую точку. Проведите линию до начала виска и хорошо растушуйте. Это создаст мгновенный лифтинговый эффект и придаст лицу природный румянец.

Контуринг:

После нанесения контура обязательно растушевывайте его вверх. Это визуально подтянет черты лица. Не используйте слишком много продукта, особенно на лбу.

Консиллер:

Вместо перевернутого треугольника под глазами нанесите консилер на внутренний и наружный уголки глаза и растушуйте вверх. Это не только подтянет кожу, но и будет выглядеть более натурально и значительно сэкономит косметическое средство.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило

Подводка:

Начните со слезных путей и сделайте насыщенную линию карандашом или подводкой вдоль линии верхних ресниц. Когда вы достигнете зрачка глаза, вместо того, чтобы продолжать вести линию вниз, начните рисовать стрелку несколько выше линии ресниц. Это сделает глаза большими, яркими и создаст эффект подтяжки.

Тушь:

Нанесите больше туши на центральную часть линии ресниц и меньше на наружные уголки глаз. Это моментально откроет ваш взгляд и сделает его более свежим.

Брови:

Делайте более мягкие и плавные линии и переходы. В конце макияжа нанесите немного хайлайтера только под высшую точку бровей, а не во всю бровную кость.

Нижняя линия ресниц:

Не стоит слишком сильно подчеркивать нижнюю линию ресниц. Максимум, что следует сделать, это нанести бежевый карандаш или лайнер на ватерлинию.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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