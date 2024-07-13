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Соціум

Найкращі генератори 2024 року: який обрати

Ціхоцька Марія

Найкращі генератори 2024 року: який обрати
В цій статті ми допоможемо вам з вибором генератора, який відповідає вашим потребам та бюджету.

Відключення світла стали сумною реальністю для українців. В цій статті ми допоможемо вам з вибором генератора, який відповідає вашим потребам та бюджету. Ознайомтеся з популярними моделями, їхніми перевагами та недоліками, а також з корисними порадами для вдалої покупки. Про це пише ITC.ua.

Поради щодо вибору:

1.1. Розрахунок потужності:

  • Визначте сумарну потужність усіх приладів, які ви будете підключати до генератора.
  • Додайте до отриманого значення 20-30% запасу потужності.
  • Для живлення невеликих побутових пристроїв знадобиться 2-3 кВт, а для великого будинку - 10 кВт і більше.
  • Зверніть увагу на пускову та номінальну потужність.

1.2. Види палива:

  • Бензинові: найпоширеніші, компактні, доступні за ціною, але не дуже економні та потребують частої заправки.
  • Дизельні: надійні, економні, з більшим моторесурсом, підходять для тривалого використання, але шумніші та дорожчі за бензинові.
  • Газові: підключаються до магістрального газопроводу або потребують балонів, економні, тихі, але не завжди доступні через необхідність підведення газу.
  • Комбіновані: працюють на бензині або газі, дають більше гнучкості.

1.3. Тип запуску:

  • Ручний: потребує зусиль для запуску, бюджетний варіант.
  • Електростартер: зручний запуск за допомогою кнопки.
  • Автоматичний запуск (ATS): генератор вмикається автоматично при відключенні електроенергії, як ДБЖ.

1.4. Додаткові функції:

  • Колеса та ручка: полегшують транспортування.
  • Захисний кожух: знижує рівень шуму.
  • Індикатор рівня палива: допомагає контролювати залишок палива.
  • Лічильник мотогодин: дозволяє відстежувати час роботи генератора.
  • Вихід USB: дає можливість заряджати гаджети.

1.5. Рівень шуму:

Зверніть увагу на рівень шуму генератора, особливо якщо плануєте використовувати його в житловій зоні.

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Рейтинг кращих генераторів в Україні 2024 року:

(Зверніть увагу, що цей рейтинг ґрунтується на популярності моделей та доступних характеристиках, і може не відповідати вашим індивідуальним потребам. Обов'язково проведіть власне дослідження перед покупкою)

  • Konner&Sohnen BASIC KSB 22i S: компактний, тихий, економний, але з меншим баком (Ціна: 21-36 тис. грн).
  • EcoFlow Smart Generator (Dual Fuel): комбінований генератор з керуванням через додаток та автоматичним запуском, але габаритний (Ціна: від 35 970 грн).
  • Hyundai HHY1050Si: компактний, тихий, підходить для базових потреб (Ціна: 14 150-16 800 грн).
  • Karcher PGG 6/1: оптимальний за співвідношенням ціни та можливостей, підходить для дому чи котеджу (Ціна: 26 299-43 999 грн).
  • ITC Power GG3300F: бюджетний варіант для живлення будинку (Ціна: 12-18 тис. грн).
  • Vulkan SC13000-III: потужний генератор для великих потреб, може генерувати як однофазний, так і трифазний струм (Ціна: від 110 тис. грн).

Нагадаємо, ми вже писали, які прилади категорично не можна підключати до генератора.

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