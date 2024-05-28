Хто з водіїв зайняв правильну смугу перед поворотом: тест на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається під час повороту ліворуч.

Хто з водіїв правильно зайняв смугу для руху перед поворотом ліворуч? Про це розповіли auto_pdr.ua.

Згідно з пунктом ПДР 11.8, поворот ліворуч, або розворот, повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїжджою частиною для нерейкових транспортних засобів. Це правило чинне, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками, або розміткою.

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На вказаному перехресті відсутні дорожні знаки або розмітка, які б визначали напрямок руху по смугах. Тому лише водій білого автомобіля зайняв правильне положення перед поворотом ліворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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