Хто з водіїв проїде це перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування дорожніх знаків.

Хто першим проїде у цій ситуації, водій білого автомобіля, червоно авто, чи вантажівки? Про це розповіли auto_pdr.ua.

На перехресті встановлено знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Через це водію червоного автомобіля необхідно дати дорогу транспортним засобам, які рухаються дорогою, що перетинається.

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Водій білого автомобіля рухається другорядною дорогою і керується знаком "Дай дорогу". Своєю чергою водій вантажівки не має жодних обмежень на перехресті, тому він проїде першим.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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