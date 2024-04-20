Конгрес США підтримав фінансову допомогу Україні: що відомо і коли надійде

Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Йдеться про допомогу на суму близько 61 мільярда доларів.

Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден. Законопроєкт підтримала більшість конгресменів, "за" проголосували 311 конгресменів, проти – 112.

Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів. Решту коштів витратять:

13,8 млрд доларів – на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в Європі;

26 млн доларів – на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Конгрес підтримав законопроєкт про 61 мільярд доларів для України та союзників. Джерело: Голос Америки Конгрес підтримав законопроєкт про 61 мільярд доларів для України та союзників. Джерело: Голос Америки

Також у межах законопроєкту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Документ також зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд вже найближчим часом, попри перерву, передбачену розкладом Сенату. Після схвалення сенаторами законопроєкт мають передати на підпис президенту США Джон Байдену.

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