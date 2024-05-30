Кому точно не потрібно оновлювати дані у ТЦК

В Україні з 18 травня набули чинності нові правила мобілізації. Згідно з ними, всі українці на військовому обліку мають до 16 липня оновити особисті дані.

Однак не всім громадянам обов'язково це робити. Хто може не йти до ТЦК повідомляє РБК-Україна.

"Якщо особа заброньована або має відстрочку, їй потрібно прибути уточнити свої облікові дані. Особу не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані і все", – пояснили в одному з регіональних ТЦК.

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Насамперед йдеться про надання актуального номера телефону, e-mail (за наявності) та адреси проживання. Якщо чоловік призовного віку не стоїть на обліку, треба звернутися до ТЦК за місцем проживання, стати на облік і надати дані.

Уточнити дані можна, звернувшись до ТЦК або ЦНАП, а також через мобільний додаток "Резерв+". За допомогою застосунку оновити дані можна дистанційно, не простоюючи у чергах.

Відповідно до закону, вимога не поширюється на:

чоловіків молодше 18 років;

чоловіків старше 60 років;

жінок не на військовому обліку;

визнаних непридатними за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;

осіб, які офіційно припинили громадянство України.

Якщо особа виключена з військового обліку, має бути відповідна позначка у військовому квитку. Якщо відмітки немає або немає облікового документа, треба звернутися за ними до ТЦК за місцем проживання.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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