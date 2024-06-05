Кому з українців за кордоном треба повернутися та з’явитися в ТЦК: у Міноборони пояснили

Міністерство оборони України оприлюднило інформацію про те, кому з українців, які наразі перебувають за кордоном, необхідно повернутися в Україну та з’явитися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для оновлення військово-облікових даних.

Як повідомив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін в етері телемарафону, до ТЦК треба з'явитися:

Військовозобов’язаним, які мають статус "У розшуку" у мобільному додатку "Резерв+". Це означає, що вони порушили правила військового обліку, наприклад, знялися з обліку в одному місті, а в іншому не стали, або не стали взагалі, виїхавши з країни до 17 років.

Тим, хто не оновив свої дані у "Резерві+" після переїзду за кордон.

Чоловікам, які досягли 17-річного віку за кордоном і не стали на військовий облік в Україні.

За словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, йдеться про невелику кількість людей, адже більшість українців за кордоном не планують повертатися в країну найближчим часом.

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Однак, як нагадав Лазуткін, на цих людей, як і на всіх інших громадян України, поширюється законодавство, тому їм необхідно виконати свої зобов’язання.

У Міноборони радять перед поверненням в Україну заздалегідь зв’язатися з ТЦК та СП за місцем проживання до виїзду з країни та уточнити всі деталі.

Нагадаємо, ТЦК вимагає повернення 17-річних українців з-за кордону.

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