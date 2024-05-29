Кому з чоловіків з інвалідністю потрібно пройти медкомісію: пояснення МОЗ

Відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, деякі чоловіки, які мали військовий обов’язок, стали особами з інвалідністю другої або третьої категорії. Важливо знати, чи зобов’язані такі особи проходити медичну комісію відповідно до останніх змін у законодавстві.

У кого перевірятимуть інвалідність ІІ групи та ІІІ групи

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що заплановано аудит визначень інвалідності, які були призначені чоловікам у віці від 25 до 50 років після вибуху військових дій. Це зачіпає військовозобов’язаних осіб, які отримали статус інваліда з 24 лютого 2022 року до 18 травня 2024 року.

Однак, існують певні умови, за яких перевірка статусу інвалідності не буде проводитися:

Якщо інвалідність 3 або 2 групи була присвоєна в результаті зміни групи інвалідності;

Якщо інвалідність була встановлена на підставі захворювань або травм, отриманих у процесі оборони країни;

Якщо інвалідність була визначена через втрату кінцівок або одного з парних органів;

У випадках онкологічних недуг, розладів розумового розвитку, психічних захворювань, церебрального паралічу, або паралітичного синдрому, пов’язаних з інвалідністю з дитинства.

Чи необхідно особам з інвалідністю проходити медичну комісію або огляд у МСЕК? Зараз для військовозобов’язаних чоловіків така вимога не ставиться.

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У якому випадку інвалідність дає статус "не придатний"

У випадку, коли особі встановлено статус "інвалід першої групи" чи інший через наступні медичні стани:

прогресуючий активний туберкульоз;

серйозні типи вірусного гепатиту;

ВІЛ, пов’язаний з інфекційними або паразитарними захворюваннями;

певні види раку;

захворювання крові та органів, що її утворюють;

недуги, що впливають на ендокринну систему, включно з діабетом та захворюваннями щитовидної залози;

розлади психіки та поведінки;

неврологічні розлади;

захворювання очей та їх додаткових органів;

недуги вух;

захворювання серцево-судинної системи;

захворювання дихальної системи;

недуги травного тракту;

захворювання шкіри та підшкірної тканини;

недуги опорно-рухового апарату та сполучної тканини;

захворювання сечостатевих органів;

вроджені вади, деформації та хромосомні аномалії.

Така особа вважається непридатною до військової служби і не підлягає мобілізації на даний момент. Однак, слід зазначити, що з 18 травня вступив у силу законопроєкт №10449, який може внести зміни до переліку медичних підстав для отримання відстрочки або зняття з військового обліку.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо у ТЦК відмовились оформити відстрочку.

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