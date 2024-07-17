Коли військовослужбовці мають право вийти на пенсію

Військова служба – це нелегка справа, яка потребує багато сил та витримки. Тому держава гарантує військовим можливість вийти на пенсію раніше, аніж цивільним громадянам. Така пенсія називається "за вислугою років". Про це пише 24 tv.ua.

У якому віці можна йти на пенсію?

Існує декілька умов, за яких військовослужбовці можуть вийти на пенсію досягнувши загального пенсійного віку:

25 років військової вислуги: незалежно від віку. Це стосується всіх військовослужбовців, окрім льотчиків та підводників, для яких вимоги дещо інші: їм достатньо 20 років вислуги.

незалежно від віку. Це стосується всіх військовослужбовців, окрім льотчиків та підводників, для яких вимоги дещо інші: їм достатньо 20 років вислуги. 45 років: за наявності 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги.

за наявності 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців календарної вислуги. 45 років: за наявності 20 років вислуги, незалежно від загального стажу.

Важливо! Ці умови регламентуються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Додаткові нюанси:

Деякі види служби можуть зараховуватися до вислуги років у півторакратному, подвійному, а то й потрійному розмірі. Наприклад, у потрійному розмірі зараховується період участі у бойових діях.

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