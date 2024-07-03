Коли українцям очікувати покращення ситуації з відключеннями світла: енергетики назвали терміни

У серпні очікується покращення ситуації з електропостачанням завдяки запланованим роботам із відновлення функціонування блоків на атомних електростанціях та змінам погодних умов.

Голова управління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, поділився цією інформацією з "Українською правдою".

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими і в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генерувальної спроможності через закінчення ремонтів, і має бути трошки легше", – зазначив він.

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Наразі перебої зі світлом спричинені постійними обстрілами з боку рф, високими температурами повітря та обмеженими можливостями імпорту електроенергії.

"Ну і триває літня ремонтна кампанія на доволі великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема атомних", – розповів Кудрицький.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

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