На яку пенсію можна очікувати з мінімальною зарплатою та як її розрахувати

Визначення суми пенсійних внесків в Україні відбувається на основі двох ключових параметрів: обсягу соціальних внесків, що були сплачені протягом періоду професійної діяльності, а також тривалості трудового стажу і розміру середнього доходу за останні три роки до моменту виходу на заслужений відпочинок.

Про те, як розрахувати розмір пенсії за мінімальної заробітної плати розповідає команда UAportal.

З початку квітня 2024 року, мінімальна зарплата в Україні була встановлена на рівні 8 000 гривень. Згідно з найновішими звітами Пенсійного Фонду України, середня зарплата складає 16 836 гривень.

Таким чином, середній показник заробітної плати за останні три роки визначено у сумі 13 559,41 гривень.

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В Україні особи, які працювали не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків і отримували мінімальну зарплату, можуть розраховувати на пенсійні виплати у сумі 2 255 гривень.

Станом на сьогоднішній день, кількість пенсіонерів в країні перевищує 10 мільйонів, при цьому близько 3 мільйонів з них отримують пенсію, що не перевищує 3 000 гривень.

Згідно з індексацією, що відбулася у березні, мінімальна пенсія встановлена на рівні 3 370 гривень і виплачується таким категоріям громадян:

Пенсіонерам віком 80 років і стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків; Пенсіонерам старше 65 років з повним стажем, які не працюють. Для пенсіонерів з повним стажем мінімальні пенсійні виплати залежать від віку:

2 980 гривень для осіб до 70 років; 3 240 гривень для осіб віком від 70 до 80 років.

Раніше ми розповідали, хто у 2024 році може отримати пенсію за віком.

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