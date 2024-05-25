Какую пенсию можно ожидать с минимальной зарплатой и как ее рассчитать

Определение суммы пенсионных взносов в Украине происходит на основе двух ключевых параметров: объема социальных взносов, уплаченных в период профессиональной деятельности, а также продолжительности трудового стажа и размера среднего дохода за последние три года до момента выхода на заслуженный отдых.

О том, как рассчитать размер пенсии по минимальной заработной плате, рассказывает команда UAportal.

С начала апреля 2024 года минимальная зарплата в Украине была установлена на уровне 8 000 гривен. Согласно новейшим отчетам Пенсионного Фонда Украины, средняя зарплата составляет 16 836 гривен.

Таким образом, средний показатель заработной платы за последние три года определен в сумме 13559,41 гривен.

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В Украине лица, работавшие не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин и получавшие минимальную зарплату, могут рассчитывать на пенсионные выплаты в сумме 2255 гривен.

На сегодняшний день, количество пенсионеров в стране превышает 10 миллионов, при этом около 3 миллионов из них получают пенсию, не превышающую 3 000 гривен.

Согласно индексации, состоявшейся в марте, минимальная пенсия установлена на уровне 3 370 гривен и выплачивается следующим категориям граждан:

Пенсионерам в возрасте 80 лет и стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин; Пенсионерам старше 65 лет с полным стажем, которые не работают. Для пенсионеров с полным стажем минимальные пенсионные выплаты зависят от возраста:

2980 гривен для лиц до 70 лет; 3240 гривен для лиц в возрасте от 70 до 80 лет.

Раньше мы рассказывали, кто в 2024 году может получить пенсию по возрасту.

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