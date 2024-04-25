Яке покарання буде, якщо не прийти до ТЦК упродовж 60 днів: пояснення адвоката

Новий закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм є обов’язок військовозобов'язаних оновити свої дані упродовж 60 днів.

Адвокат Микола Максимов пояснив, яке покарання чекає на тих осіб, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів у ТЦК. Про це він розповів у коментарі для ТСН.ua.

"Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину", – зазначив він.

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Однак, оскільки таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч, цим не буде займатися карний розшук, проводячи, наприклад, білінг телефонів.

"Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом", – пояснив Максимов.

Також суд може накласти штраф до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби, яка вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками.

"Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто таку людину доправляють до ТЦК", – уточнив адвокат.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій. Додаткові 70 тисяч гривень з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

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