Які доплати за стаж можуть отримати пенсіонери: пояснення

Розмір пенсійних виплат може бути невеликим навіть при тому, що особа має достатньо страхового стажу. Проте загальна кількість років стажу має прямий вплив на суму пенсійних нарахувань та доплат.

Про це інформує 24 канал.

Скільки доплачує держава за понаднормовий стаж

Для отримання права на пенсію чоловіки повинні мати не менше 25 років трудового стажу, а жінки – не менше 20. Якщо трудовий стаж перевищує ці норми, за кожен додатковий рік передбачено надбавку до пенсії, що становить 1% від її суми, проте ця надбавка не може перевищувати 1% від встановленого прожиткового мінімуму.

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Ця умова застосовується до осіб, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року. Ті, хто стали пенсіонерами після цієї дати, мають право на компенсацію за стаж, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

У якості прикладу, якщо пенсіонер має 30 років додаткового стажу і прожитковий мінімум наразі дорівнює 2 361 гривні, то максимальна доплата за стаж може досягати 708 гривень, або 23,61 гривні за кожен рік, що перевищує норму.

Стаж працюючих пенсіонерів

Пенсіонерам, які не полишають роботу, виплати нараховуються за попереднім розміром прожиткового мінімуму.

Зверніть увагу! Збільшення прожиткового мінімуму не впливає на перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати і не змінює розмір надбавки за стаж.

Проте, у випадку, коли пенсіонер завершує трудову діяльність, сума надбавки може бути переглянута відповідно до поточного прожиткового мінімуму. В результаті, після припинення роботи пенсія може трохи зрости.

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Це означає, що виплата за додатковий стаж вже була нарахована раніше, але вона може бути переглянута і збільшена після того, як пенсіонер покине роботу.

Розмір пенсій в Україні

Станом на 1 квітня 2024 року середня сума, яку пенсіонери в Україні отримують щомісячно складає 5 743,27 грн. Водночас пенсіонери, які продовжують працювати, в середньому отримують 6 094,28 грн.

Розподіл пенсійних виплат виглядає так:

26,8% отримують пенсію до 3 000 грн;

17,3% – від 3 001 до 4 000 грн;

18,6% – від 4 001 до 5 000 грн;

5,2% – від 5 001 до 10 000 грн;

12,1% – понад 10 000 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли працюючі пенсіонери зможуть отримати доплати за стаж.

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