Як понаднормовий стаж впливає на розмір пенсії

Станом на 2024 рік, в Україні діють оновлені правила щодо впливу понаднормового стажу на пенсію. Ось що вам слід знати:

Вік виходу на пенсію:

60 років: 31 рік страхового стажу (мінімальна вимога)

31 рік страхового стажу (мінімальна вимога) 63 роки: 21 рік страхового стажу

21 рік страхового стажу 65 років: 15 років страхового стажу

Доплата за понаднормовий стаж:

За кожен додатковий рік стажу нараховується доплата до пенсії у розмірі 1% від її суми. Максимальна сума доплати у 2024 році становить 708 гривень (за 30 років понаднормового стажу). Розмір доплати розраховується з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. Про це пише tv.ua.

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Важливі нюанси

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, використовується попередній розмір прожиткового мінімуму при розрахунку доплати. Після звільнення з роботи розмір доплати переглядається з урахуванням актуального прожиткового мінімуму, що може призвести до незначного збільшення пенсійних виплат. Додаткова виплата за перероблені роки вже була нарахована раніше, але після припинення роботи можливий перерахунок цієї суми.

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Нагадаємо, українців попередили, що пенсій на всіх не вистачить.