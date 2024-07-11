Як врятувати троянди від трипсів: поради городників

Ваші троянди раптово втратили красу? Пелюстки чорніють, бутони засихають, а квіти виглядають ніби "обгризені"?

Це вірна ознака того, що ваш розарій атакували трипси - мікроскопічні, але дуже живучі шкідники.

Не хвилюйтесь, ви не винні! Ці комахи, яких налічується понад 6 тисяч видів, рано чи пізно з'являються на будь-яких рослинах. Про це пише Уніан.

Що таке трипси?

Це крихітні комахи, яких майже неможливо розгледіти неозброєним оком (розмір 0,5-3 мм). Їх існує багато видів, і більшість з них є шкідниками. Трипси харчуються соком рослин, проколюючи їх, а потім відкладають личинки на листя або в тканини.

Чим небезпечні трипси?

Переносять вірусні інфекції.

Відкривають доступ для небезпечних мікроорганізмів і грибків.

Швидко розмножуються протягом року.

Можуть адаптуватися до інсектицидів.

Деякі види охороняють своїх личинок і залишають мітки для родичів.

Найнебезпечнішими вважаються:

Західні квіткові трипси

Чорні трипси

Американські трипси

Розанні трипси

Драценові трипси

Тютюнові трипси

Як розпізнати трипсів на трояндах?

Білуваті або сріблясті плями на листках.

Пилок обсипається сам по собі.

Засихаючі і чорніючі пелюстки.

"Обгризені" квіти.

Скупчення комах на тильному боці листка (при сильному зараженні).

Обсипання бутонів і зав'язей.

Липкість листя.

Щоб переконатися в наявності трипсів:

Зірвіть квітку і струсіть її над білим аркушем паперу.

Покладіть біля рослини шматочок яблука або огірка.

Якщо ви помітили шкідників, не зволікайте з діями!

Народні засоби боротьби з трипсами:

Настій часнику або цибулі: 4 ст. л. подрібненого часнику або цибулі залити 1 л води, настояти добу, процідити і обробити рослини.

Настій кульбаб: 1 кг листя або коріння залити 10 л води, настояти 3 години, процідити і обприскати.

Настій чорнобривців: Висушені квіти щільно утрамбувати, залити водою, настояти 2 доби, процідити і обробити.

Обробляти троянди потрібно в суху похмуру погоду, повторюючи обприскування після дощу.

Важливо! Ці методи потребують регулярного застосування та чергування настоїв.

Якщо народні засоби не допомагають, доведеться використовувати інсектициди.

Рекомендації щодо застосування інсектицидів:

Обробляти троянди між хвилями цвітіння.

Використовувати різні діючі речовини, щоб шкідники не виробляли імунітет.

Дотримуватися інструкції з використання препарату.

Нагадаємо, ми вже писали про кращі поради для вирощування вибагливих квітів вдома.

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