русский
Соціум

Як врятувати троянди від трипсів: поради городників

Ціхоцька Марія

Як врятувати троянди від трипсів: поради городників
Трипси можуть знищити ваші квіти

Ваші троянди раптово втратили красу? Пелюстки чорніють, бутони засихають, а квіти виглядають ніби "обгризені"?

Це вірна ознака того, що ваш розарій атакували трипси - мікроскопічні, але дуже живучі шкідники.

Не хвилюйтесь, ви не винні! Ці комахи, яких налічується понад 6 тисяч видів, рано чи пізно з'являються на будь-яких рослинах. Про це пише Уніан.

Що таке трипси?

Це крихітні комахи, яких майже неможливо розгледіти неозброєним оком (розмір 0,5-3 мм). Їх існує багато видів, і більшість з них є шкідниками. Трипси харчуються соком рослин, проколюючи їх, а потім відкладають личинки на листя або в тканини.

Чим небезпечні трипси?

  • Переносять вірусні інфекції.
  • Відкривають доступ для небезпечних мікроорганізмів і грибків.
  • Швидко розмножуються протягом року.
  • Можуть адаптуватися до інсектицидів.
  • Деякі види охороняють своїх личинок і залишають мітки для родичів.

Найнебезпечнішими вважаються:

  • Західні квіткові трипси
  • Чорні трипси
  • Американські трипси
  • Розанні трипси
  • Драценові трипси
  • Тютюнові трипси

Як розпізнати трипсів на трояндах?

  • Білуваті або сріблясті плями на листках.
  • Пилок обсипається сам по собі.
  • Засихаючі і чорніючі пелюстки.
  • "Обгризені" квіти.
  • Скупчення комах на тильному боці листка (при сильному зараженні).
  • Обсипання бутонів і зав'язей.
  • Липкість листя.

Щоб переконатися в наявності трипсів:

  • Зірвіть квітку і струсіть її над білим аркушем паперу.
  • Покладіть біля рослини шматочок яблука або огірка.

Якщо ви помітили шкідників, не зволікайте з діями!

Народні засоби боротьби з трипсами:

  • Настій часнику або цибулі: 4 ст. л. подрібненого часнику або цибулі залити 1 л води, настояти добу, процідити і обробити рослини.
  • Настій кульбаб: 1 кг листя або коріння залити 10 л води, настояти 3 години, процідити і обприскати.
  • Настій чорнобривців: Висушені квіти щільно утрамбувати, залити водою, настояти 2 доби, процідити і обробити.

Обробляти троянди потрібно в суху похмуру погоду, повторюючи обприскування після дощу.

Важливо! Ці методи потребують регулярного застосування та чергування настоїв.

Якщо народні засоби не допомагають, доведеться використовувати інсектициди.

Рекомендації щодо застосування інсектицидів:

  • Обробляти троянди між хвилями цвітіння.
  • Використовувати різні діючі речовини, щоб шкідники не виробляли імунітет.
  • Дотримуватися інструкції з використання препарату.

Нагадаємо, ми вже писали про кращі поради для вирощування вибагливих квітів вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Соціум