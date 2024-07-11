Как спасти розы от трипсов: советы огородников
Ваши розы внезапно потеряли красоту? Лепестки чернеют, бутоны засыхают, а цветы выглядят как "обгрызенные"?
Это верный признак того, что ваш розарий атаковали трипсы – микроскопические, но очень живучие вредители.
Не волнуйтесь, вы не должны! Эти насекомые, насчитываемые свыше 6 тысяч видов, рано или поздно появляются на любых растениях. Об этом пишет Униан.
Что такое трипсы?
Это крошечные насекомые, которые почти невозможно разглядеть невооруженным глазом (размер 0,5-3 мм). Их существует много видов, и большинство из них являются вредителями. Трипсы питаются соком растений, прокалывая их, а затем откладывают личинки на листья или ткани.
Чем опасны трипсы?
- Переносят вирусные инфекции.
- Открывают доступ для опасных микроорганизмов и грибков.
- Быстро размножаются в течение года.
- Могут адаптироваться к инсектицидам.
- Некоторые виды охраняют своих личинок и оставляют отметины для родственников.
Самыми опасными считаются:
- Западные цветочные трипсы
- Черные трипсы
- Американские трипсы
- Рязанные трипсы
- Драценовые трипсы
- Табачные трипсы
Как распознать трипсы на розах?
- Беловатые или серебристые пятна на листьях.
- Пыльца осыпается сама по себе.
- Засыхающие и чернеющие лепестки.
- "Обгрызенные" цветы.
- Скопление насекомых на тыльной стороне листа (при сильном заражении).
- Осыпание бутонов и завязей.
- Липкость листьев.
Чтобы убедиться в наличии трипсов:
- Сорвите цветок и встряхните его над белым листом бумаги.
- Уложите у растения кусочек яблока или огурца.
Если вы заметили вредителей, не медлите с действиями!
Народные средства борьбы с трипсами:
- Настой чеснока или лука: 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения.
- Настой одуванчиков: 1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать.
- Настой бархатцев: Высушенные цветки плотно утрамбовать, залить водой, настоять 2 дня, процедить и обработать.
Возделывать розы нужно в сухую пасмурную погоду, повторяя опрыскивание после дождя.
Важно! Эти методы нуждаются в регулярном применении и чередовании настоев.
Если народные средства не помогают, придется использовать инсектициды.
Рекомендации по применению инсектицидов:
- Возделывайте розы между волнами цветения.
- Использовать разные действующие вещества, чтобы вредители не вырабатывали иммунитет.
- Следовать инструкциям по использованию препарата.
Напомним, мы уже писали о лучших советах для выращивания привередливых цветов дома.
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