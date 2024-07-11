Как спасти розы от трипсов: советы огородников

Ваши розы внезапно потеряли красоту? Лепестки чернеют, бутоны засыхают, а цветы выглядят как "обгрызенные"?

Это верный признак того, что ваш розарий атаковали трипсы – микроскопические, но очень живучие вредители.

Не волнуйтесь, вы не должны! Эти насекомые, насчитываемые свыше 6 тысяч видов, рано или поздно появляются на любых растениях. Об этом пишет Униан.

Что такое трипсы?

Это крошечные насекомые, которые почти невозможно разглядеть невооруженным глазом (размер 0,5-3 мм). Их существует много видов, и большинство из них являются вредителями. Трипсы питаются соком растений, прокалывая их, а затем откладывают личинки на листья или ткани.

Чем опасны трипсы?

Переносят вирусные инфекции.

Открывают доступ для опасных микроорганизмов и грибков.

Быстро размножаются в течение года.

Могут адаптироваться к инсектицидам.

Некоторые виды охраняют своих личинок и оставляют отметины для родственников.

Самыми опасными считаются:

Западные цветочные трипсы

Черные трипсы

Американские трипсы

Рязанные трипсы

Драценовые трипсы

Табачные трипсы

Как распознать трипсы на розах?

Беловатые или серебристые пятна на листьях.

Пыльца осыпается сама по себе.

Засыхающие и чернеющие лепестки.

"Обгрызенные" цветы.

Скопление насекомых на тыльной стороне листа (при сильном заражении).

Осыпание бутонов и завязей.

Липкость листьев.

Чтобы убедиться в наличии трипсов:

Сорвите цветок и встряхните его над белым листом бумаги.

Уложите у растения кусочек яблока или огурца.

Если вы заметили вредителей, не медлите с действиями!

Народные средства борьбы с трипсами:

Настой чеснока или лука: 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения.

Настой одуванчиков: 1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать.

Настой бархатцев: Высушенные цветки плотно утрамбовать, залить водой, настоять 2 дня, процедить и обработать.

Возделывать розы нужно в сухую пасмурную погоду, повторяя опрыскивание после дождя.

Важно! Эти методы нуждаются в регулярном применении и чередовании настоев.

Если народные средства не помогают, придется использовать инсектициды.

Рекомендации по применению инсектицидов:

Возделывайте розы между волнами цветения.

Использовать разные действующие вещества, чтобы вредители не вырабатывали иммунитет.

Следовать инструкциям по использованию препарата.

Напомним, мы уже писали о лучших советах для выращивания привередливых цветов дома.

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