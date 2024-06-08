Як правильно наносити яскраву помаду, щоб це не виглядало вульгарно
Вибір помади – справа делікатна, адже вона може як підкреслити красу губ, так і зіпсувати весь образ. Візажисти радять орієнтуватися на відтінок шкіри:
- Світла шкіра: ніжні рожеві, яскраві ягідні, насичені сливові.
- Оливкова шкіра: коралові, помаранчеві, теракотові.
- Смугла шкіра: винні, шоколадні, глибокі ягідні.
Не менш важливо правильно наносити помаду, щоб отримати стійкий та охайний макіяж. Візажистка Кеті Джейн Г’юз ділиться своїм секретом:
Відмовтеся від плоскої частини помади:
Нанесення помади всією плоскою частиною ризикає зробити губи візуально товстішими та неакуратно підкреслити контур.
Прокрасьте губи загостреним кінцем помади:
Це допоможе створити чітку лінію губ та візуально їх збільшити.
Використовуйте олівець для губ:
Підберіть олівець у тон помади або трохи темніший, щоб чітко окреслити контур.
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Розтушуйте контур ватною паличкою:
Це пом'якшить лінії та додасть макіяжу природності.
Нанесіть помаду пензлем або пальцем:
Так ви зможете контролювати інтенсивність кольору та рівномірність нанесення.
Відмовтеся від блиску:
Він може підкреслити нерівності та візуально збільшити губи.
Використовуйте стійкі формули:
Це допоможе макіяжу зберегтися протягом дня.
Нагадаємо, ми вже писали, яку помаду краще не використовувати після 35 років.
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