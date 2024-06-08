Как правильно наносить яркую помаду, чтобы это не выглядело пошло
Выбор помады – деликатное дело, ведь она может как подчеркнуть красоту губ, так и испортить весь образ. Визажисты советуют ориентироваться на оттенок кожи.
- Светлая кожа: нежные розовые, яркие ягодные, насыщенные сливовые.
- Оливковая кожа: коралловые, оранжевые, терракотовые.
- Смуглая кожа: винные, шоколадные, глубокие ягодные.
Не менее важно правильно наносить помаду, чтобы получить стойкий и аккуратный макияж. Визажистка Кэти Джейн Гьюз делится своим секретом:
Откажитесь от плоской части помады:
Нанесение помады всей плоской частью рискует сделать губы визуально толще и неаккуратно подчеркнуть контур.
Прокрасьте губы заостренным концом помады:
Это поможет создать четкую линию губ и зрительно их увеличить.
Используйте карандаш для губ:
Подберите карандаш в тон помады или темнее, чтобы четко очертить контур.
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Растушуйте контур ватной палочкой:
Это смягчит линии и придаст макияжу естественность.
Нанесите помаду кистью или пальцем:
Так вы можете контролировать интенсивность цвета и равномерность нанесения.
Откажитесь от блеска:
Он может подчеркнуть неровности и зрительно увеличить губы.
Используйте стойкие формулы:
Это поможет макияжу сохраниться в течение дня.
Напомним, мы уже писали, какую помаду лучше не использовать после 35 лет.
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