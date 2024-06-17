Як відучити собаку рити ями: корисні лайфхаки

Риття ям - природна поведінка для собак. Проте, коли ваш улюбленець перетворює на пустку весь город або не слухається команд через азарт риття, це може стати серйозною проблемою. Про це пише РБК.

Засипати ями знову і знову - марна трата часу, адже собака знайде нове місце. Важливо зрозуміти причину такої поведінки, щоб знайти дієве рішення.

Ось декілька поширених причин:

Нудьга та потреба в активності: собаці не вистачає фізичних та розумових навантажень, тому він шукає розвагу самостійно.

собаці не вистачає фізичних та розумових навантажень, тому він шукає розвагу самостійно. Інстинкти: деякі породи собак, наприклад, тер'єри, виведені для риття нір, тому це закладено в їхній природі.

деякі породи собак, наприклад, тер'єри, виведені для риття нір, тому це закладено в їхній природі. Пошук здобичі: пес може копати, щоб дістатися до гризунів, хом'яків чи інших дрібних тварин.

пес може копати, щоб дістатися до гризунів, хом'яків чи інших дрібних тварин. Спека або холод: у спекотну погоду собака риє ями, щоб сховатися в прохолоді, а взимку - щоб зігрітися.

у спекотну погоду собака риє ями, щоб сховатися в прохолоді, а взимку - щоб зігрітися. Пошук уваги: деякі собаки копають, щоб привернути увагу господаря, навіть негативну.

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Як відучити собаку рити:

Визначте причину: перш ніж вживати заходів, важливо зрозуміти, чому пес риє ями. Це допоможе вам обрати правильну стратегію. Забезпечте достатньо активності: більшість проблем з поведінкою собак можна вирішити завдяки регулярним прогулянкам, іграм та дресируванню. Втомлений собака менш схильний до риття. Забезпечте прохолоду та тепло: у спекотну погоду організуйте для собаки тіньове місце з доступом до води. Взимку утепліть будку. Ігноруйте небажану поведінку: не карайте і не лайте собаку за риття, адже це може лише погіршити ситуацію. Запропонуйте альтернативу: обладнайте спеціальне місце для риття, наприклад, пісочницю з іграшками. Зверніться до фахівця: якщо жоден з методів не допомагає, проконсультуйтеся з ветеринаром або кінологом.

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