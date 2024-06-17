Как отучить собаку рыть ямы: полезные лайфхаки

Рытье ям – естественное поведение для собак. Однако, когда ваш любимец превращает в пустоту весь огород или не слушается команд из-за азарта рытья, это может стать серьезной проблемой. Об этом пишет РБК.

Засыпать ямы снова и снова – пустая трата времени, ведь собака найдет новое место. Важно понять причину такого поведения, чтобы найти действенное решение.

Вот несколько распространенных причин:

Тоска и потребность в активности: собаке не хватает физических и умственных нагрузок, поэтому он ищет развлечение самостоятельно.

собаке не хватает физических и умственных нагрузок, поэтому он ищет развлечение самостоятельно. Инстинкты: некоторые породы собак, например, терьеры, выведенные для рытья нор, поэтому это заложено в их природе.

Поиск добычи: пес может копать, чтобы добраться до грызунов, хомяков или других мелких животных.

пес может копать, чтобы добраться до грызунов, хомяков или других мелких животных. Жара или холод: в жаркую погоду собака роет ямы, чтобы укрыться в прохладе, а зимой – чтобы согреться.

в жаркую погоду собака роет ямы, чтобы укрыться в прохладе, а зимой – чтобы согреться. Поиск внимания: некоторые собаки копают, чтобы привлечь внимание хозяина, даже отрицательное.

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Как отучить собаку рыть:

Определите причину: прежде чем принимать меры, важно понять, почему пес роет ямы. Это поможет вам выбрать правильную стратегию. Обеспечьте достаточно активности: большинство проблем с поведением собак можно решить благодаря регулярным прогулкам, играм и дрессировке. Усталая собака менее склонна к рытью. Обеспечьте прохладу и тепло: в жаркую погоду организуйте для собаки теневое место с доступом к воде. Зимой утеплите будку. Игнорируйте нежелательное поведение: не наказывайте и не ругайте собаку за рытье, ведь это может только усугубить ситуацию. Предложите альтернативу: оборудуйте специальное место для рытья, например, песочницу с игрушками. Обратитесь к специалисту: если ни один из методов не помогает, проконсультируйтесь с ветеринаром или кинологом.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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