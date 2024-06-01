Як модно вкласти коротке волосся: фешнблогерка запропонувала яскраві ідеї

Коротке волосся - це не вирок одноманітності! У цьому переконана фешн-блогерка Karen Lester, яка майстерно володіє мистецтвом створення стильних зачісок.

За допомогою кількох маленьких гумок та трішки терпіння ви зможете легко й швидко міняти свій образ, підкреслюючи свою красу та індивідуальність. Про це пише Радіотрек.

Ось один з простих, але ефектних варіантів:

Проділ: Розділіть волосся проділом посередині. Хвостики: Візьміть невелику прядку волосся з чола та зробіть з неї хвостик. Далі, не випускаючи перший хвостик, візьміть ще одну прядку біля обличчя та зробіть з неї другий хвостик. Повторюйте цю дію, захоплюючи нові прядки, доки не дійдете до потилиці. Об'єм: Щоб додати зачісці об'єму, трохи підтягніть хвостики знизу, а потім акуратно розтягніть їх пальцями.

Варіації:

Замість хвостиків можна використовувати маленькі косички.

Для більш святкового образу додайте до зачіски аксесуари: обідки, шпильки, стрічки.

Експериментуйте з напрямком проділу: бічний проділ може візуально зробити волосся густішим.

Нагадаємо, ми вже писали, про три стильні зачіски на коротке волосся.

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