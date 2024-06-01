Как модно уложить короткие волосы: фэшнблогерша предложила яркие идеи
Короткие волосы – это не приговор однообразия! В этом убеждена фэшн-блогерша Karen Lester, искусно владеющая искусством создания стильных причесок.
С помощью нескольких маленьких резинок и немного терпения вы сможете легко и быстро менять свой образ, подчеркивая свою красоту и индивидуальность. Об этом пишет Радиотрек.
Вот один из простых, но эффектных вариантов:
- Пробор: Разделите волосы пробором посередине.
- Хвостики: Возьмите небольшую прядь волос со лба и сделайте из нее хвостик. Далее, не выпуская первый хвостик, возьмите еще одну прядь у лица и сделайте из нее второй хвостик. Повторяйте это действие, захватывая новые прялки, пока не дойдете до затылка.
- Объем: Чтобы добавить прическу объема, слегка подтяните хвостики снизу, а затем аккуратно растяните их пальцами.
Вариации:
- Вместо хвостиков можно использовать маленькие косички.
- Для более праздничного образа добавьте к прически аксессуары: ободки, шпильки, ленты.
- Экспериментируйте с направлением пробора: боковой пробор может визуально сделать волосы более густыми.
Напомним, мы уже писали, о трех стильных прически на короткие волосы.
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