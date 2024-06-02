Півторарічний хлопчик став художником-рекордсменом: які картини малює дитина (фото)

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала Ейс-Ліама Нану Сем Анкра з Гани наймолодшим художником у світі. Цей маленький талант розпочав свою творчу подорож у віці 6 місяців, коли його мама, Шантель, художниця за фахом, помітила його захоплення фарбами.

Шантель розповідає: "Він розподілив фарбу по всьому полотну, створивши свій перший шедевр під назвою "Повзання". Було очевидно, що йому подобається це робити". З того часу Ейс-Ліам здобув значну увагу, його роботи виставлялись на виставках, а деякі навіть продані, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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Що робить мистецтво Ейс-Ліама таким особливим?

Його картини абстрактні та експресивні, відображають його емоції та дослідження світу навколо нього. Він використовує яскраві кольори та текстури, створюючи унікальні та динамічні композиції.

Процес малювання для нього є спонтанним і керується його настроєм. Він насолоджується свободою самовираження та творчості.

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com Картини Ейс-Ліама. Джерело: guinnessworldrecords.com

Сім'я Ейс-Ліама прагне надати йому якісну освіту та можливості для розвитку його таланту. Вони шукають міжнародні стипендії та можливості для виставок його робіт.

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