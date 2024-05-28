Міг потрапити на забій, але став найвищим биком у світі: якій зріст рекордсмена з США (фото, відео)

У притулку Кресвелла, розташованому в Орегоні, США, мешкає унікальний шестирічний бик. Його ім’я Ромео, і він виріс до неймовірних 1,94 метра у висоту, перевершивши свого найближчого суперника Томмі, який мав зріст 1,85 метра.

Цей рекорд зафіксувала та опублікувала Книга рекордів Гіннеса.

Ромео був зовсім маленьким, коли Місті та Роберт взяли його під свою опіку, врятувавши від сумної долі на м’ясокомбінаті.

"Ми отримали дзвінок від людини, яка врятувала його від суворої реальності молочної ферми, де його доля була прикута до ящика з телятиною. Розумієте, в молочній промисловості телята-самці, такі як Ромео, часто вважаються просто побічним продуктом, їхні долі визначаються прибутковістю", – розповіла Місті, яка є співзасновницею притулку для тварин.

Бик-рекордсмен Ромео. Джерело: guinnessworldrecords.com

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Той день став переломним моментом у житті Ромео.

"З розпростертими обіймами і безмежною любов'ю ми прийняли його до нашого притулку. Від самого початку він був живим, і ми бачили, що він прагне повноцінного життя. Нашою місією стало дати йому це життя – життя, наповнене безпекою, співчуттям і непохитною любов'ю"", – додала Місті.

Ім’я Ромео було обрано не випадково зазначає жінка: "Ромео заслужив своє ім'я завдяки глибокій любові. Він насолоджується як вираженням прихильності, так і її отриманням. Крім того, його приголомшливе поєднання краси, розуму і чутливості зробило ім'я ідеальним".

Бик вражає своїм розумом, він навчився пити дощову воду прямо з жолоба, не боячись змокнути.

"Він знає своє ім'я, любить гратися, а іноді намагається стрибнути нам на руки від чистого захоплення. Ромео – лагідний велетень, переповнений любов'ю та грайливістю", – ділиться Місті.

З його величезним розміром приходить і великий апетит. Ромео щодня споживає 45 кг сіна, 6 кг зернових і випиває цілу ванну води. Проте він завжди знаходить місце й для улюблених ласощів – яблук та бананів.

Бик-рекордсмен Ромео. Джерело: guinnessworldrecords.com

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Але великі розміри тварини несуть свої виклики.

"Догляд за такими великими тваринами, як Ромео, вимагає особливих зусиль, особливо коли справа доходить до ветеринарного обслуговування. Не кожна клініка обладнана для лікування таких гігантів, що може ускладнити надання допомоги в критичних ситуаціях", – пояснює Місті.

Забезпечення Ромео їжею також є фінансовим випробуванням для жінки та притулку в цілому.

"Ми ретельно стежимо за бюджетом і вдаємося до креативних методів збору коштів, щоб покрити витрати на утримання Ромео", – каже вона.

Бик-рекордсмен Ромео. Джерело: guinnessworldrecords.com

Місті зазначає, що величина Ромео не стала для неї сюрпризом. Голштинська порода велика за своєю природою, але багато хто з них не доживає до такого віку, щоб вирости величезними як Ромео, оскільки їх життя часто обривається на 24 місяці. Однак зріст таких великих тварин може призводити до проблем зі здоров’ям, але зараз Ромео є щасливим і здоровим та гордо носить титул світового рекордсмена.

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