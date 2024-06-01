Glow ефект: як зробити трендовий сяючий макіяж
Забудьте про щільні тональні та бронзери! У моді - натуральний макіяж, що підкреслює красу вашої шкіри. Хайлайтер - ваш секрет сяючого обличчя, але важливо правильно його підібрати. Про це пише Grazia.
Як створити ефект сяючої шкіри:
- Визначте тип шкіри: суха, жирна чи комбінована? Це допоможе вам підібрати відповідні засоби.
- Зволоження: для сухої шкіри використовуйте зволожуючі креми та силіконові основи.
- Пудра: для жирної шкіри підійдуть пудри з легким відбиваючим ефектом.
- Хайлайтер: вибирайте хайлайтер, який підкреслює ваші природні риси, а не маскує їх.
- Ніжне очищення та тонізування: використовуйте засоби з гіалуроновою кислотою та скваленом для зволоження.
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Поради від візажиста Джонатана Торпа:
- Для сухої шкіри: змішайте кілька зволожуючих кремів, щоб створити захисну основу.
- Для жирної шкіри: уникайте масляних формул, використовуйте пудри та світловідбиваючі хайлайтери.
- Для будь-якого типу шкіри: обирайте хайлайтери, що підкреслюють ваші сильні сторони, а не приховують їх.
Пам'ятайте: сяюча шкіра - це не лише макіяж, а й результат правильного догляду. Не забувайте про зволоження, очищення та тонізування, і ваша шкіра сяятиме здоров'ям зсередини!
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.
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