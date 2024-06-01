Glow ефект: як зробити трендовий сяючий макіяж

Забудьте про щільні тональні та бронзери! У моді - натуральний макіяж, що підкреслює красу вашої шкіри. Хайлайтер - ваш секрет сяючого обличчя, але важливо правильно його підібрати. Про це пише Grazia.

Як створити ефект сяючої шкіри:

Визначте тип шкіри: суха, жирна чи комбінована? Це допоможе вам підібрати відповідні засоби.

суха, жирна чи комбінована? Це допоможе вам підібрати відповідні засоби. Зволоження: для сухої шкіри використовуйте зволожуючі креми та силіконові основи.

для сухої шкіри використовуйте зволожуючі креми та силіконові основи. Пудра: для жирної шкіри підійдуть пудри з легким відбиваючим ефектом.

для жирної шкіри підійдуть пудри з легким відбиваючим ефектом. Хайлайтер: вибирайте хайлайтер, який підкреслює ваші природні риси, а не маскує їх.

вибирайте хайлайтер, який підкреслює ваші природні риси, а не маскує їх. Ніжне очищення та тонізування: використовуйте засоби з гіалуроновою кислотою та скваленом для зволоження.

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Поради від візажиста Джонатана Торпа:

Для сухої шкіри: змішайте кілька зволожуючих кремів, щоб створити захисну основу.

змішайте кілька зволожуючих кремів, щоб створити захисну основу. Для жирної шкіри: уникайте масляних формул, використовуйте пудри та світловідбиваючі хайлайтери.

уникайте масляних формул, використовуйте пудри та світловідбиваючі хайлайтери. Для будь-якого типу шкіри: обирайте хайлайтери, що підкреслюють ваші сильні сторони, а не приховують їх.

Пам'ятайте: сяюча шкіра - це не лише макіяж, а й результат правильного догляду. Не забувайте про зволоження, очищення та тонізування, і ваша шкіра сяятиме здоров'ям зсередини!

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя.

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