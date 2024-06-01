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Glow эффект: как сделать трендовый сияющий макияж

Цихоцкая Мария

Glow эффект: как сделать трендовый сияющий макияж
Хайлайтер – ваш секрет сияющего лица, но важно правильно его подобрать.

Забудьте о плотных тональных и бронзерах! В моде – натуральный макияж, подчеркивающий красоту вашей кожи. Хайлайтер – ваш секрет сияющего лица, но важно правильно его подобрать. Об этом пишет Grazia.

Как создать эффект сияющей кожи:

  • Определите тип кожи: сухая, жирная или комбинированная? Это поможет вам подобрать подходящие средства.
  • Увлажнение: для сухой кожи используйте увлажняющие кремы и силиконовые основания.
  • Пудра: для жирной кожи подойдут пудры с легким отражающим эффектом.
  • Хайлайтер: выбирайте хайлайтер, подчеркивающий ваши природные черты, а не маскирующий их.
  • Нежное очищение и тонизирование: используйте средства с гиалуроновой кислотой и скваленом для увлажнения.

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Советы от визажиста Джонатана Торпа:

  • Для сухой кожи: смешайте несколько увлажняющих кремов, чтобы создать защитное основание.
  • Для жирной кожи: избегайте масляных формул, используйте пудры и светоотражающие хайлайтеры.
  • Для любого типа кожи: выбирайте хайлайтеры, подчеркивающие ваши сильные стороны, а не скрывающие их.

Помните: сияющая кожа – это не только макияж, но и результат правильного ухода. Не забывайте об увлажнении, очищении и тонизировании, и ваша кожа будет сиять здоровьем изнутри!

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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