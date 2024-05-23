'Феєричний розй*б': Мадяр показав знищення катера з окупантами, які атакували острів Нестрига

Наприкінці квітня 2024 року у Херсонській області було звільнено від російських загарбників острів Нестрига. Однак окупанти не полишають спроб висадитися на звільненій території.

Днями російські бойовики на катері намагалися підплисти до нещодавно звільненого Силами оборони острова. Однак їх зустріли "камені з неба".

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"Гаряче вітання" передали окупантам оператори БПЛА "Птахи Мадяра" (414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем). Відео, як це було, показав старший лейтенант та командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем (ОБУБАС) Корпусу Морської Піхоти Збройних Сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.

"Мадяр" повідомив, що внаслідок роботи операторів БПЛА було знищено "7 впевнених хробаків одним запливом"."Сім білих лад не буде, вважатимуть зниклими безвісти. Бо хто буде нашого українського рака годувати?", – пожартував Роберт Бровді.

Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art

Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art

Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art Катер з окупантами було підірвано. Джерело: Скриншот з відео Facebook.com/Brovdi.Art

Нагадаємо, днями на Донеччині підрозділ Shadow авіабомбою GLSDB ефектно знищив будівлю, де ховалося два десятки окупантів.

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