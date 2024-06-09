Ці горіхи небезпечно зберігати: можуть 'пожирати кисень' та самозагоратися (відео)

Фісташки – доволі дорогі горіхи не лише через складний збір, але й через ризик самозаймання. Ці горіхи збирають вночі, бо під дією сонця вони можуть самозайматися.

Фісташки можуть спалахувати через доволі високий вміст жиру: у 100 г фісташок міститься близько 45 г жиру, який легко горить. Якщо горіхи вологі, жир може змішуватися з водою, створюючи ланцюгову реакцію горіння, пише IFLScience.

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Небезпечне й транспортування цих горіхів. Вони труться один об одного, виділяючи жир та нагріваючись. При тривалому перевезенні жири у фісташках розкладаються, виділяючи тепло, що може призвести до самозаймання.

Як перевозять фісташки, щоб вони не загорілися

Перед транспортуванням горіхи ретельно сушать, щоб видалити вологу. Вантажівки для перевезення фісташок оснащені рефрижераторами, які підтримують температуру в межах -30°C - +12°C. Їх перевозять у спеціальних контейнерах, які не допускають тертя та накопичення тепла.

Цікаві факти про фісташки:

Фісташкове дерево дає плоди лише через 10 років після посадки, причому з річними перервами.

З одного дерева можна зібрати лише близько 12 кг горіхів.

Вважається, що фісташки мають тонізуючу дію завдяки вмісту магнію.

Крім жиру, фісташки багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини.

Висока ціна фісташок виправдана складністю збору, ризиком самозаймання під час перевезення, а також їхньою користю для здоров'я.

Раніше фахівці пояснили, де треба зберігати горіхи, щоб вони не псувалися.

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