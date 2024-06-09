Эти орехи опасно хранить: могут 'пожирать кислород' и самовозгораться (видео)

Фисташки – довольно дорогие орехи не только из-за сложного сбора, но и из-за риска самовозгорания. Эти орехи собирают ночью, потому что под действием солнца они могут самовозгораться.

Фисташки могут загораться из-за достаточно высокого содержания жира: в 100 г фисташек содержится около 45 г легко горящего жира. Если орехи влажные, жир может смешиваться с водой, создавая цепную реакцию горения, пишет IFLScience.

Вас также заинтересует: Зачем замачивать орехи и бобовые перед употреблением

Опасна и транспортировка этих орехов. Они трутся друг о друга, выделяя жир и нагреваясь. При длительной перевозке жиры в фисташках разлагаются, выделяя тепло, что может привести к самовозгоранию.

Как перевозят фисташки, чтобы они не загорелись

Перед транспортировкой орехи тщательно сушат, чтобы удалить влагу. Грузовики для перевозки фисташек оснащены рефрижераторами, поддерживающими температуру в пределах -30°C - +12°C. Их перевозят в специальных контейнерах, не допускающих трение и накопление тепла.

Интересные факты о фисташках:

Фисташковое дерево дает плоды только через 10 лет после посадки, причем с летними перерывами.

С одного дерева можно собрать всего около 12 кг орехов.

Считается, что фисташки оказывают тонизирующее действие благодаря содержанию магния.

Кроме жира, фисташки богаты витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.

Высокая цена фисташек оправдана сложностью сбора, риском самовозгорания во время перевозки, а также их пользой для здоровья.

Ранее специалисты объяснили, где нужно хранить орехи, чтобы они не портились.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!