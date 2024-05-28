Ще одну потужну магнітну бурю доведеться пережити у травні: коли чекати на небезпеку

У вівторок, 28 травня, геомагнітне поле Землі перебуває у спокійному стані. Однак вже у середу, 29 травня, ситуація зміниться і почнеться чотирибальний шторм.

Як повідомляє сервіс Meteoagent, 30 та 31 травня сила магнітних бур спаде до "зеленого рівня". У період з 1 по 8 червня нових штормів не прогнозується.

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Коли будуть магнітні бурі у травні?

Коли магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітуда геомагнітних бур визначається п'ятирівневою класифікацією G1-G5, в якій G1-G2 - найслабші бурі, що не надають серйозного впливу на планету і здоров'я людини, а G4-G5 - найсильніші шторми. Висока напруга, що створюється подібним посиленням, може викликати перешкоди в радіосигналах, GPS та інших пристроях.

Крім того, геомагнітну активність характеризує К-індекс. Даний показник є усередненим значенням 0–9 балів. У ці дні можливе погіршення загального самопочуття, стресовий стан, стрибки тиску та головний біль.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Медики зазначають, що метеозалежні люди стикаються з нездужанням за кілька днів до магнітної бурі. Лікарі також відзначають, що сильніший вплив магнітні бурі чинять на людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним або зниженим артеріальним тиском, психічними розладами та вегетосудинною дистонією.

Людям старшого віку, вагітним і тим, хто має хронічні патології, необхідно стежити за періодом виникнення магнітних бур та дотримуватись загальних рекомендацій.

Як захиститися від магнітних бур

У дні зміни геомагнітного поля Землі рекомендуються:

Зменшити фізичні навантаження.

Більше відпочивати.

Не вживати алкоголь та їжу, яка може підвищувати рівень холестерину в організмі.

Якнайбільше пити воду і їсти фрукти, овочі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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