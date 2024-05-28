Еще одну мощную магнитную бурю придется пережить в мае: когда ждать опасности

Во вторник, 28 мая, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже в среду, 29 мая, ситуация изменится и начнется четырехбалльный шторм.

Как сообщает сервис Meteoagent, 30 и 31 мая сила магнитных бурь упадет до "зеленого уровня". В период с 1 по 8 июня новых штормов не прогнозируется.

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Когда будут магнитные бури в мае?

Когда магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитуда геомагнитных бур определяется пятиуровневой классификацией G1-G5, в которой G1-G2 – самые слабые бури, не оказывающие серьезного влияния на планету и здоровье человека, а G4-G5 – сильнейшие штормы. Высокое напряжение, создаваемое подобным усилением, может вызвать помехи в радиосигналах, GPS и других устройствах.

Кроме того, геомагнитную активность характеризует К-индекс. Данный показатель представляет собой усредненное значение 0–9 баллов. В эти дни возможно ухудшение общего самочувствия, стрессовое состояние, скачки давления и головная боль.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Медики отмечают, что метеозависимые люди сталкиваются с недомоганием за несколько дней до магнитной бури. Врачи также отмечают, что более сильное влияние на магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.

Людям старшего возраста, беременным и имеющим хронические патологии необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации.

Как защититься от магнитных бурь

В дни смены геомагнитного поля Земли рекомендуются:

Уменьшить физические нагрузки.

Больше отдыхать.

Не употреблять алкоголь и пищу, которая может повышать уровень холестерина в организме.

Больше всего пить воду и есть фрукты, овощи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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