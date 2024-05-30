Ексклюзивні кадри: екологи вперше показали одну із найрідкісніших тварин у світі

В ході дослідницької місії в акваторії неподалік Марін у штаті Каліфорнія, група екологів вдалося зняти на відео одного з найбільш унікальних океанічних мешканців. Йдеться про японського гладкого кита, кількість яких у світі становить всього близько 30 особин.

Відповідне відео вчені опублікували на своєму YouTube каналі.

Незважаючи на негоду, зокрема низьку видимість та великі хвилі, дослідники успішно простежили за китом близько двадцяти хвилин. Цей успіх надав можливість зняти відео та зробити знімки, які згодом використали фахівці з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) для підтвердження виду кита.

У дев’ятнадцятому столітті, японський гладкий кит, як і багато інших видів, зазнав масового винищення через інтенсивне комерційне китобійство.

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