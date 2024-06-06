Його міг створити метеорит: що відомо про Око Сахари у Мавританії (фото)

У пустелі Мавританії серед безкрайніх піщаних дюн височіє вражаюча геологічна формація, відома як Око Сахари. Цей гігантський скельний купол, висічений концентричними кільцями, нагадує величне око, якщо дивитися на нього з висоти пташиного польоту.

Око Сахари, також відоме як структура Ришат, настільки велике, що його можна побачити з космосу. Європейське космічне агентство (ESA) повідомляє, що астронавти та вчені спостерігали за ним ще з часів перших пілотованих космічних місій у 1950-х роках, пише Live Science.

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Його діаметр становить близько 40-50 кілометрів, а форма майже ідеально кругла. Спочатку вчені вважали, що це кратер, створений метеоритом. Проте, дослідження показали, що купол утворився внаслідок тектонічних підйомів у крейдяний період (145-66 мільйонів років тому) та був оголений через ерозію.

Око Сахари підноситься над пустелею Ерг Удан, що простягається на 560 км на схід до Малі. Цей піщаний океан з рідкісною рослинністю оточує купол, наче величний амоніт.

Згідно з дослідженням 2021 року, центр Ока Сахари - це плато з вапняків і брекчій, оточене круговими хребтами та канавками, виліпленими вітром і водою протягом мільйонів років. Хребти складаються з міцного кварциту, а канавки - з більш м'яких осадових порід.

Причина такої ідеальної круглої форми залишається загадкою. Дослідження показали, що під центром Ока знаходяться чотири типи магматичних порід, молодших за центр ока. Це свідчить про те, що розплавлена ​​magma піднімалася на поверхню і застигала. На зовнішніх кільцях також видно розломи, що свідчить про розсування шарів породи.

Око Сахари - це не лише геологічне диво, але й місце з багатою історією. Під час розкопок були виявлені знаряддя праці віком 2 мільйони років, пов'язані з Homo erectus та Homo heidelbergensis.

Деякі прихильники міфу про Атлантиду стверджують, що Око Сахари - це залишки загубленого міста, описаного Платоном. Проте, сучасна археологія та геологія однозначно спростовують цю теорію.

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