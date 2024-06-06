Его мог создать метеорит: что известно об Оке Сахары в Мавритании (фото)

В пустыне Мавритании среди бескрайних песчаных дюн возвышается поразительная геологическая формация, известная как Око Сахары. Этот гигантский скальный купол, высеченный концентрическими кольцами, напоминает величественный глаз, если смотреть на него с высоты птичьего полета.

Око Сахары, также известное как структура Ришат, настолько велик, что его можно увидеть из космоса. Европейское космическое агентство (ESA) сообщает, что астронавты и ученые наблюдали его еще со времен первых пилотируемых космических миссий в 1950-х годах, пишет Live Science.

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Его диаметр составляет около 40-50 километров, а форма почти идеально круглая. Первоначально ученые считали, что это кратер, созданный метеоритом. Тем не менее исследования показали, что купол образовался в результате тектонических подъемов в меловой период (145-66 миллионов лет назад) и был обнажен из-за эрозии.

Око Сахары возвышается над пустыней Эрг Удан, простирающейся на 560 км к востоку от Мали. Этот песчаный океан с редкой растительностью окружает купол, как величественный аммонит.

Согласно исследованию 2021 года, центр Око Сахары – это плато из известняков и брекчей, окруженное круговыми хребтами и канавками, вылепленными ветром и водой в течение миллионов лет. Позвоночники состоят из крепкого кварцита, а канавки – из более мягких осадочных пород.

Причина идеальной круглой формы остается загадкой. Исследования показали, что под центром Ока находятся четыре типа магматических пород младше центра глаза. Это свидетельствует, что расплавленная magma поднималась на поверхность и застывала. На наружных кольцах также видны разломы, что свидетельствует о раздвижении слоев породы.

Око Сахары – это не только геологическое чудо, но и место с богатой историей. Во время раскопок были обнаружены орудия труда 2 миллиона лет, связанные с Homo erectus и Homo heidelbergensis.

Некоторые сторонники мифа об Атлантиде утверждают, что Око Сахары – это остатки потерянного города, описанного Платоном. Однако современная археология и геология однозначно опровергают эту теорию.

Ранее ученые заявили, что Солнце имеет таинственное сердцебиение.

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