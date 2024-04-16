Дубай потерпає від потужної зливи: місто затопило, літаки плавають у воді (відео)

Об'єднані Арабські Емірати у вівторок, 16 квітня, потерпають від потужного урагану та злив. Сильні дощі затопили столицю Дубай.

Міський метрополітен пішов під воду, а на злітній смузі аеропорту у воді плавають літаки. Про це інформує місцеве видання Khaleej Times.

Злива також затопила одну з провідних магістралей міста, і вже прибула до торговельних центрів. Негода продовжує вирувати у столиці Еміратів, а гроза досі не вщухає.

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Потужні дощі, як повідомляється, розпочалися вранці. Через негоду всі заходи, які мали відбутися в країні скасували на невизначений час. Національний центр метеорології Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив помаранчевий рівень небезпеки у всій країні до вечора 17 квітня.

Нагадаємо, 3 квітня на енергопідстанції в підмосковному Подольську стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа. Унаслідок інциденту Подольськ залишився без електрики.

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