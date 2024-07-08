Довго тримають форму та легкі в укладці: топ-6 стильних стрижок для тонкого волосся

Тонке волосся не вирок! Завдяки правильно підібраній стрижці ви зможете створити розкішну шевелюру.

Сьогодні стилісти діляться секретами 6 трендових зачісок 2024 року, які підкорять навіть найтонші локони. Про це пише Радіотрек.

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Каскад:

Багатошарова стрижка, яка візуально додає об'єму та густоти. Ідеально підходить для тонкого та ослабленого волосся. Для максимального ефекту виберіть розпатланий каскад.

Каре:

Класичне каре з рівним зрізом без філірування - тренд 2024 року. Ця стрижка робить волосся густішим та здоровішим на вигляд. Доповніть каре ламінуванням або довготривалою завивкою для ефектного образу.

Боб:

Універсальна стрижка, яка підходить жінкам будь-якого віку та стилю. Боб візуально додає об'єму завдяки легкому стоншенню внизу. Спробуйте асиметричний боб або подовжений боб для модного та елегантного образу.

"Шапочка":

Ця стрижка не потребує укладання та довго тримає форму. "Шапочка" візуально додає об'єму та підходить для волосся будь-якої довжини. Ідеальний варіант для тих, хто цінує практичність та стиль.

"Аврора":

Секрет цієї стрижки - значно коротше волосся на маківці. "Аврора" легка в догляді та не потребує складного укладання. Не рекомендується власницям круглого обличчя, адже може візуально додати об'єму.

Рапсодія:

Стрижка для волосся середньої довжини, яка візуально додає густоти та об'єму. Ідеально підходить для тонкого та кучерявого волосся. Доповніть рапсодію подовженим чубком для підкреслення вигідних рис обличчя.

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