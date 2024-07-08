Долго держат форму и легкие в укладке: топ-6 стильных стрижек для тонких волос.

Тонкие волосы не приговор! Благодаря правильно подобранной стрижке вы сможете создать роскошную шевелюру.

Сегодня стилисты делятся секретами 6 трендовых причесок 2024 года, которые покорят даже самые тонкие локоны. Об этом пишет Радиотрек.

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Каскад:

Многослойная стрижка, которая визуально придает объем и плотность. Идеально подходит для тонких и ослабленных волос. Для максимального эффекта выберите растрепанный каскад.

Каре:

Классическое каре с ровным срезом без филирования – тренд 2024 года. Эта стрижка делает волосы более густыми и здоровыми на вид. Дополните каре ламинированием или длительной завивкой для эффектного образа.

Боб:

Универсальная стрижка, которая подходит женщинам всех возрастов и стиля. Боб визуально добавляет объем благодаря легкому утончению внизу. Попытайтесь асимметричный боб или удлиненный боб для модного и элегантного образа.

"Шапочка":

Эта стрижка не требует укладки и долго держит форму. "Шапочка" визуально придает объем и подходит для волос любой длины. Идеальный вариант для тех, кто ценит практичность и стиль.

"Аврора":

Секрет этой стрижки – значительно короче волосы на макушке. "Аврора" легка в уходе и не требует сложной укладки. Не рекомендуется обладательницам круглого лица, ведь может визуально придать объем.

Рапсодия:

Стрижка для волос средней длины, которая визуально придает густоту и объем. Идеально подходит для тонких и вьющихся волос. Дополните рапсодию удлиненной челкой для подчеркивания выгодных черт лица.

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