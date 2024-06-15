День батька 2024: кращі вітання українською мовою

У світі День батька відзначається 11 вересня. Це свято не має статусу офіційного. А от в Україні День батька відзначають у третю неділю червня. І це свято стало офіційним.

В Україні офіційно було запроваджено День батька 2019 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. Відтепер День батька в Україні відзначається щороку у третю неділю червня. У 2024 році свято припаде на 16 червня.

Пропонуємо кращі привітання до Дня батька українською мовою. Також у нас на сайті ви можете взяти красиві листівки з привітаннями татам та надіслати їх своєму батькові.

Короткі смс до Дня батька:

Тату, дякую за твою любов, підтримку та мудрість. Ти - мій герой!

З Днем батька! Ти найкращий тато у світі!

Я люблю тебе, тату! Ти - найважливіша людина в моєму житті!

З Днем татка! Дякую тобі за те, що ти навчив мене всьому, що я знаю.

Я так пишаюся тим, що ти мій тато! Зі святом!

З днем батька! Ти - найкращий друг, якого я міг би просити.

Дякую, що завжди віриш у мене. З днем батька!

Татусю, зі свято! Я люблю проводити з тобою час. Ти робиш нашу сім'ю такою міцною!

З Днем батька, тату! Я тебе дуже люблю!

Що можна побажати татові?

Дорогий тато, з Днем батька! Дякую тобі за твою любов, підтримку та мудрість, що завжди допомагають мені рухатися вперед.

Любий таточку, вітаю з твоїм святом! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, здоров'ям та безмежною щасливістю.

Тато, з Днем батька! Ти завжди був моїм героєм і натхненням, і я вдячний за всі ті моменти, які ми провели разом.

Дорогий тато, щиро вітаю з Днем батька! Твої мудрі поради та незламна підтримка є найціннішими скарбами в моєму житті.

Любий тато, з Днем батька! Ти для мене приклад справжньої сили та доброти, і я безмежно вдячний за все, що ти робиш.

Дорогий тато, вітаю з твоїм святом! Нехай твоє серце завжди буде сповнене любові та радості, а життя приносить лише приємні сюрпризи.

Тато, з Днем батька! Ти навчив мене бути сильним і впевненим у собі, і я завжди буду вдячний за це.

Любий таточку, щиро вітаю з Днем батька! Твоя любов і турбота роблять моє життя світлішим і щасливішим.

Дорогий тато, з Днем батька! Нехай твоє життя буде наповнене лише радісними моментами, а всі мрії обов'язково здійсняться.

Тато, вітаю тебе з твоїм святом! Дякую за все, що ти робиш для мене, і бажаю тобі здоров'я, щастя та успіху у всіх починаннях.

Картинки з Днем батька: листівки, відкритки і фото

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com День батька - привітання. Джерело: Колаж uaportal.com/pexels.com

Нагадаємо, у нас є ще багато привітань з Днем батька.

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