Що чекає на військовозобов'язаних, які не оновили дані впродовж 60 дні: пояснення адвоката

Військовослужбовці, які не будуть зареєстровані відповідно до вимог або не подадуть актуальну інформацію про себе в установлений термін, можуть зіткнутися зі штрафами у розмірі до 17 тисяч гривень.

Цю інформацію надав військовий юрист Сергій Дубок під час бесіди з представниками Суспільного.

Протягом двох місяців кожна особа зобов’язана актуалізувати свої реєстраційні відомості. У випадку несвоєчасного виконання цієї вимоги, співробітники Територіального центру комплектування (ТЦК) мають право видати повістку для здійснення оновлення.

Військовий юрист наголошує, що ігнорування призовниками повістки від ТЦК для оновлення особистих даних розцінюється як недотримання військового обліку.

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"За такі дії складається протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з українським законодавством, зокрема Законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу", особи, які уникають мобілізації чи військового обліку, підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності. Тип відповідальності залежить від характеру порушення", – зазначив спеціаліст.

У разі ухилення військовозобов’язаного від прийому повістки для підтвердження своїх даних, на нього чекає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

"Штраф для юридичних осіб, а також посадовців і службовців державних органів, підприємств, установ та організацій у період особливих обставин, таких як воєнний стан, може складати від 34 000 до 59 500 гривень. Такий штраф можна накласти за ухилення від мобілізації протягом трьох місяців після виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік після його вчинення", – додав експерт.

Чи має військовозобов'язаний право на відстрочку, якщо пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби?

Отримання "бойової повістки" зобов’язує громадянина з’явитися до Територіального центру комплектування (ТЦК). У разі ігнорування цього виклику без вагомих причин, особа може зіткнутися з кримінальними наслідками, включно з можливістю ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Зараз штрафи за непояву можуть накладатися дистанційно. Якщо громадянина належним чином повідомлено про необхідність прибуття до ТЦК і він не відреагував на виклик, ТЦК має право звернутися до поліції для примусової доставки особи.

У якому разі можуть тимчасово призупинити дію водійських прав?

Водійські права можуть бути тимчасово призупинені у випадку, якщо військовозобов’язаний не може бути знайдений правоохоронними органами. ТЦК відправить рекомендований лист, і якщо доставка неможлива або особа відмовляється його отримати, ТЦК може подати клопотання до суду про тимчасове призупинення водійських прав протягом 10 днів після повернення вимоги.

Дубок радить уважно ознайомлюватися з усіма положеннями законодавства, слідкувати за його змінами та у разі потреби звертатися за консультацією до військових юристів та інших кваліфікованих фахівців, оскільки на практиці можуть виникати складнощі та розбіжності у трактуванні законів.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо у ТЦК відмовились оформити відстрочку.

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